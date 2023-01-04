حفر الباطن 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسرعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن أمس ، حفل تخريج الدفعة الأولى - بكالوريوس - من الكلية التقنية بحفر الباطن والبالغ عددهم 70 متدرباً ، و الدفعة الخامسة عشرة لمتدربي الدبلوم والبالغ عددهم 192 متدرباً في مختلف التخصصات على مسرح الكلية التقنية، بحضور عدد من من المسؤولين، وأولياء أمور المتدربين.وبدأ حفل التخريج المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم ، بعد ذلك ألقى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد كلمة استعرض فيها الدور التنموي الذي تقوم به الكلية التقنية.عَقِبَ ذلك احتفى الخريجون بالأوبريت ثم انطلقت مسيرة الخريجين التي أتت تتويجاً للصبر وعنواناً للعطاء, كما جرى توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المشاركة في ملتقى التوظيف المُقام مع حفل التخريج لعرض الفرص الوظيفية المتاحة أمام الخريجين ليشاركوا في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.وفي الختام كرم سمو المحافظ الجهات المشاركة في ملتقى التوظيف المصاحب للحفل، ثم أُلتقطت صوٌر تذكارية لسموّه مع الخريجين.// انتهى //12:40ت م0069