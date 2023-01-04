الدمام 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسحققت فرق حراء والحزم والعمران والرائد انتصارها الأول في انطلاق منافسات الأدوار النهائية من بطولة المملكة لكرة اليد للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية للموسم الرياضي 2022 - 2023م، والمؤهلة للعب في بطولة دوري أندية الدرجة الأولى، التي جرت أمس، على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.وحقق فريق حراء الانتصار على نظيره فريق الوطني (24 - 19)، وتمكن فريق الحزم من الفوز على فريق الشباب (24 - 22)، وذلك ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية فاز فريق العمران على فريق التهامي (33 - 28)، وفي آخر المواجهات تغلب مستضيف البطولة فريق الرائد على نظيره فريق العروبة (33 - 18).وتقام اليوم، أربع مباريات ضمن الجولة الثانية، إذ ستنطلق المواجهات عند الساعة 1:00 مساءً بمواجهة فريق الشباب مع فريق حراء، يتبعها مواجهة فريق الحزم مع فريق الوطني عند الساعة 2:30 مساءً ضمن المجموعة الأولى، فيما سيلعب ضمن المجموعة الثانية فريقا العمران والعروبة عند تمام الساعة 4:00 مساءً، وستختتم مباريات الجولة بلقاء فريق الرائد مع فريق التهامي عند الساعة 5:30 مساءً.// انتهى //12:44ت م0070