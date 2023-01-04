الجزائر 11 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون جاهزية بلاده للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية "بريكس" في أقرب الآجال، مشيرة إلى ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية ومضاعفة الناتج المحلي الخام وانتهاج حوكمة جديدة والتحكم في التكنولوجيات الحديثة وبناء مجموعات صناعية قادرة على المنافسة الدولية.وواصلت رصد مستجدات الأحداث في ليبيا، مخبرة عن دعوة المجلس الرئاسي بمناسبة لقاء مرتقب بمدينة غدامس الليبية يوم 11 يناير الجاري، دعى إليه رئاستي مجلسي النواب والدولة، إلى تحقيق توافق وطني على أرضية مشتركة تحقق المصالحة بين الليبيين وتوحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.وركزت صحف الأربعاء على موجة الغضب العربي والإسلامي من انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك، من طرف سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمس الثلاثاء، مبرزة بأن اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الجديدة إيتمار بن غفير، انتهاك خطير وتجاهل لمشاعر المسلمين عبر العالم، داعية الأمم المتحدة إلى حماية الفلسطينيين ومقدساتهم.// انتهى //12:46ت م0071