بريدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسيشارك فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة القصيم، في معرض القصيم للكتاب في نسخته الرابعة والمقام حالياً على أرض مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، عبر جناح خاص لها يعرف الزوار أهداف ورسالة الهيئة وخدماتها تجاه حقوق الإنسان لضمان أمنه وحريته.ويقدم جناح الهيئة للزائر نبذة عن حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام بضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.وتأتي مشاركة فرع حقوق الإنسان بمنطقة القصيم في معرض الكتاب ضمن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بها لدى الأفراد والمؤسسات.// انتهى //12:55ت م0075