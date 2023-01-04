جنيف 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسينعقد المؤتمر الدولي حول المرونة المناخية في باكستان في جنيف وذلك في التاسع من يناير الجاري ، وتستضيفه الأمم المتحدة وحكومة باكستان.ويجمع المؤتمر الحكومات والقادة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ، لدعم شعب وحكومة باكستان بعد الفيضانات المدمرة التي شهدتها في عام 2022 .ويهدف المؤتمر لتقديم إطار عمل مرن للتعافي وإعادة التأهيل والإعمار ، ويتضمن إستراتيجية متعددة القطاعات وشاملة وكذلك تأمين الدعم الدولي وإقامة شراكات طويلة الأجل لبناء قدرات باكستان للتكيف مع التغيرات المناخية .// انتهى //13:00ت م0076