عام / جنيف تستضيف مؤتمراً دولياً حول تعافي باكستان من الفيضانات وتكيفها مع التغيرات المناخية
الأربعاء 1444/6/11 هـ الموافق 2023/01/04 م واس
جنيف 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس
ينعقد المؤتمر الدولي حول المرونة المناخية في باكستان في جنيف وذلك في التاسع من يناير الجاري ، وتستضيفه الأمم المتحدة وحكومة باكستان.
ويجمع المؤتمر الحكومات والقادة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ، لدعم شعب وحكومة باكستان بعد الفيضانات المدمرة التي شهدتها في عام 2022 .
ويهدف المؤتمر لتقديم إطار عمل مرن للتعافي وإعادة التأهيل والإعمار ، ويتضمن إستراتيجية متعددة القطاعات وشاملة وكذلك تأمين الدعم الدولي وإقامة شراكات طويلة الأجل لبناء قدرات باكستان للتكيف مع التغيرات المناخية .
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13:00ت م
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