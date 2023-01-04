بغداد 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف العراقيه الصادرة اليوم ، تصريحات رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد الذي شدد فيها على عمق الروابط التاريخية بين العراق والمملكة العربية السعودية ودعوته لتوطيد العلاقه بين البلدين الشقيقين وذلك خلال استقباله لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلاده عبدالعزيز الشمري.واعتبرت صحف الأربعاء خليجي 25 انطلاقة نحو التعافي العراقي وتنقية للعلاقات مع دول الخليج العربي.وأوردت تعهد وزارة الهجرة العراقية بإنهاء ملف عودة النازحين خلال العام الحالي وسط مراقبة ودعم المنظمات الدولية المطالبة بذلك .وتناولت الصحف معاودة البرلمان العراقي جلساته في التاسع من الشهر الجاري وأمامه عشرين قانوناً معطلاً بانتظار الإقرار وفي مقدمتها قانون النفط والغاز المختلف عليه من عام 2005 م .// انتهى //13:05ت م0077