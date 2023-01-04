تونس 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسأعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، فوز 4 بحوث بجائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز في دورتها الخامسة والعشرين للعام 2022، 3 منها لباحثين من المملكة العربية السعودية وبحث من الجمهورية اليمنية.وأوضح بيان أصدرته الألكسو من مقرها بالعاصمة تونس اليوم، أن البحوث الفائزة هي :" أثر استخدام الفصول المقلوبة القائمة على محفزات الألعاب في تنمية مهارات التعلم المنظمذاتيَا والصمود التعليمي لدى طلاب الثالث المتوسط بمقرر اللغة الإنجليزية" للباحث السعودي علي بن حسن شوكان نجمي، و"إطار مِعْياري مُقترح "برنامج نَجَاز لتطوير مؤشرات الأداء بالمدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية للباحث السعودي محمد بن علي الخريزي، والبحث الثالث حول "الوعي بالأمن السيبراني وعلاقته بالتحول الرقمي لدى مشرفي ومشرفات إدارة التعليم بمنطقة جازان" للباحثة السعودية مريم يحيى محمد عطيف.كما فاز بحث "تصور مقترح لتوظيف الوسائط الرقمية للجامعات العربية في نشر وترسيخ قيم التعايش والتسامح بين الشباب الجامعي"، للباحث اليمني خالد حسن علي الحريري.وأكد مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد أعمر بالمناسبة ، على ضرورة إسهام البحوث والدراسات في صناعة القرار التعليمي في سبيل تعزيز جهود الحكومات والمنظمات في الوطن العربي الرامية إلى الارتقاء بالتعليم.ونوّه ولد أعمر أن جائزة حمدان - الألكسو قد نجحت في اكتشاف الممارسات البحثية الناجحة في مجال التعليم في الوطن العربي، وأن نشر هذه الممارسات وتعميمها في أرجاء الوطن العربي يسهم في تحويل تلك المبادرات إلى نشاط في الميادين التربوية، مما يساعد على تعزيز فرص نمو الحركة البحثية وانعكاسها في تحسين المخرجات التعليمية على مستوى الوطن العربي".وشارك في المسابقة 13 دولة عربية، وفازت أربعة بحوث من إجمالي 75 بحثاً مشاركاً على مستوى الوطن العربي.// انتهى //13:08ت م0078