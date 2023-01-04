اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام
الأربعاء 1444/6/11 هـ الموافق 2023/01/04 م واس
الكويت 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 4ر51 نقطة ليبلغ مستوى 68ر7082 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 72ر0 %.
وتم تداول 8ر156 مليون سهم عبر 8480 صفقة نقدية بقيمة 12ر34 مليون دينار .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 11ر28 نقطة ليبلغ مستوى 71ر5516 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 51ر0 % من خلال تداول 16ر79 مليون سهم عبر 2853 صفقة نقدية بقيمة 8 ملايين دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر61 نقطة ليبلغ مستوى 39ر7853 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 78ر0 % من خلال تداول 6ر77 مليون سهم عبر 5627 صفقة بقيمة 26 مليون دينار .
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر26 نقطة ليبلغ مستوى 98ر5636 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 48ر0 % من خلال تداول 6ر60 مليون سهم عبر 2012 صفقة نقدية بقيمة 09ر7 ملايين دينار .
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