جدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واساستقبل مندوب المملكة العربية السعودية، الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمقر المندوبية في جدة اليوم، نظيره المندوب الدائم المعين لجمهورية باكستان الإسلامية لدى المنظمة السفير سيد محمد فؤاد شير.ويأتي اللقاء في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين، ودعم التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك إلى التقدم والنماء والتطور والتفاعل مع التحديات.وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك في إطار منظومة منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين البعثتين بما يخدم مهام المنظمة العريقة التي تعتبر ثاني أكبر منظمة دولية سياسية حكومية متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة وتضم في عضويتها 57 بلداً إسلامياً من مختلف القارات الأفريقية والآسيوية والمجموعة العربية، إلى جانب العديد من المراقبين والمبعوثين من الدول غير الأعضاء في المنظمة، وكذلك العديد من المنظمات الدولية المختلفة ذات العلاقة.// انتهى //13:15ت م0081