القدس المحتلة 11 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 04 يناير 2023م واسأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على اقتحام بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وهدمت بالجرافات منزلاً فلسطينياً قيد الإنشاء.من جهة أخرى أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الغازية المسيلة للدموع خلال مواجهات اندلعت عقب هدم قوات الاحتلال بركساً لتربية الأغنام في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.كما صعد الاحتلال من عدوانه على الأرض الفلسطينية في بلدة المغير شمال شرق رام الله، حيث هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، غرفاً زراعية واقتلعت مئات أشجار الزيتون.// انتهى //13:15ت م0082