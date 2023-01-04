الصياهد 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسحققت المطية " شاهين " للمواطن علي مسعود المري أفضل توقيت في الأشواط المسائية ،في فئة (حقايق بكار - قعدان ) بزمن 6:19:957 دقيقة خلال الشوط السادس في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي راشد جابر المري الشرقي حموده الحرسوسي، سالم حسين اليامي، مبارك على العجمي، سعيد محمد الهاجري، شجاع سويد الدوسري، سالم فهيد المري حمد راشد المري، سعد محمد المري، ناصر سعود آل شافي، علي عبدالله الكربي، زيد سالم المري، سالم زيد راشد المري محمد صالح آل رزق، سالم علي فهيد المري.// انتهى //19:25ت م0200