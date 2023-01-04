نجران 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسباشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران أكثر من 861 حالة إسعافية ، خلال شهر ديسمبر من عام 2022م.وكانت أعلى ثلاث حالات تم مباشرتها هي (مريض عادي) وبلغ عددها 36 حالة ، فيما حلت (تصادم مروري) ثانياً من خلال 29 حالة ،وسجلت (مشاكل تنفسية) 6 حالات خلال هذا الشهر.وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف.وانطلاقاً من دوره المجتمعي قدم فرع الهيئة بمنطقة نجران عدداً من البرامج التوعوية والتدريبية والمبادرات التطوعية المجتمعية، من خلال تنفيذ أكثر من 15 مبادرة ، بمشاركة أكثر من 282 متطوعا ومتطوعة ، بعدد ساعات بلغ 3889 ساعة ، تنوعت المبادرات ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، واستفاد منها 622 شخصا.كما قدمت الهيئة بالمنطقة أكثر من 11 دورة ومحاضرة، إضافةً إلى مبادرة حكومية واحدة خلال شهر ديسمبر الماضي، استهدفت أفراد المجتمع لتدريبهم على الحالات الإسعافية الطارئة والتعامل معها حتى يتم مباشرتها من قبل الفرق الإسعافية والطبية المختصة بالهيئة، واستفاد منها أكثر من 150 شخصًا.وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد, لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنيةً للجميع دوام الصحة والعافية.// انتهى //20:03ت م0209