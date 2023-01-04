القاهرة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، في مقر السفارة بالقاهرة، اليوم، بتسليم كل من ممثل جمهورية مصر العربية عصام بسطة، وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، حصتي البلدين الشقيقين من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأَضاحي الذي يديره البنك الإٍسلامي للتنمية.جاء ذلك خلال مراسم حفل توقيع الاستلام والتسليم لحصة البلدين الشقيقين البالغة (12,000) أضحية لجمهورية مصر العربية و(12,000) أضحية لدولة فلسطين، وبحضور ممثلي المشروع ربيع الخليل وعبدالرحمن الزهراني.ونوه السفير أسامة نقلي في تصريح له بهذه المناسبة بالاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - للتعاون والتكامل مع الدول العربية.وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للبنك الإسلامي للتنمية على جهوده المحمودة في دعم مبادرة مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي التي تعكس جليا قوة الروابط ومتانة العلاقات بين المملكة والبلدين الشقيقين، سائلا المولى عز وجل أن يديم على أوطاننا الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وأن يكلل كافة الجهود الإنسانية بالتوفيق والسداد.// انتهى //20:03ت م0210