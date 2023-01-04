الصياهد 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسشهدت عروض شوط شلفا ولي العهد لون الصفر، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق" حضورًا جماهيريًا كبيرًا، رغم درجات الحرارة المنخفضة والأجواء الباردة التي تشهدها منطقة المهرجان .وسجلت منطقة الصياهد (مقر المهرجان) اليوم ، درجة حرارة منخفضة بلغت 15 درجة مئوية، بالإضافة إلى زخات المطر، حيث لم تمنع برودة الطقس الجماهير من الحضور ومشاهدة الشوط، الذي شهد منافسة قوية بين المنقيات المشارِكة، وسط تشجيع كبير من قبل الجماهير التي ردّدت الأهازيج الشعبية المتعلقة بمنافسات الإبل .// انتهى //20:04ت م0211