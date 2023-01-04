القاهرة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 4 يناير 2023 م واستقيم المنظمة العربية للتنمية الإدارية غداً حفل جائزة التميز الحكومي لتكريم الفائزين بالدورة الثانية من الجائزة، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وبالتعاون بين المنظمة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.وتتضمن الجائزة 15 فئة مقسمة إلى رئيسة وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسة فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.//انتهى//20:12ت م0212