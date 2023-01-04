طرابلس 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 4 يناير 2023 م واسدانت ليبيا اقتحام أحد المحتلين الصهاينة باحات المسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال الغاشم في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.واستنكرت "الخارجية الليبية" - في بيان اليوم- هذا الفعل المشين وعدَّته استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعاً، وانتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة.وحمَّلت - في بيانها- الاحتلال الصهيوني الغاشم المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها.وجدَّدت تأكيدها موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات التي من شأنها أن تغذِّي الصراع والتطرُّف وعدم الاستقرار بالمنطقة.//انتهى//22:07ت م0223