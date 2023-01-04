القاهرة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 4 يناير 2023 م واستعادل طلائع الجيش أمام مضيفه فاركو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الإسكندرية الرياضي، في ختام مباريات الأسبوع الحادي عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 13 نقطة محافظاً على مركزه الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، وفاركو إلى تسع نقاط في المركز الخامس عشر.ومن المقرَّر أن تنطلق غداً مباريات الجولة الـ12 بإقامة مباراتين، حيث يحلُّ الأهلي ضيفاً على نظيره إنبي، فيما يستضيف الزمالك نظيرَه الداخلية.//انتهى//22:08ت م0224