حائل 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واساطمأنَّ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل على صحة أحد رجال دوريات الأمن رقيب أول أحمد بن فريح بن عواد الشمري، الذي تعرض لحادث مروري عرضي في أثناء قيامه بمهام عمله.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لسموِّهما بالرقيب أول الشمري، وأكدا حرصهما على متابعة حالته الصحية حتى يمنّ الله عليه بالشفاء بفضله وإحسانه، سائلين الله له دوام الصحة والعافية.// انتهى //22:09ت م0225