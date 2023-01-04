نجران 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسأقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران - اليوم - الحفل الختامي لبرامج وأنشطة الجمعية ، بحضور وكيل إمارة منطقة نجران المكلَّف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك بفندق لورباك.ونوَّه وكيل إمارة منطقة نجران المكلَّف بما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من دعم لامحدود للأعمال الخيرية كافة، مشيراً إلى توجيهات سموِّ أميرِ المنطقة وسموِّ نائبِه، في تقديم خدمات تلك الجمعيات لجميع منتسبيها، والحرص على الإسهام في دعم العمل الاجتماعي والخيري، مثمناً الدور الريادي للجمعيات الخيرية بالمنطقة، مؤكداً أن أبناء وبنات الوطن من الأيتام، في قلوب الجميع من أجل رعايتهم ليسهموا مع إخوانهم في بناء الوطن وازدهاره، مثمناً الجهود التي تقدمها جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة وما تبرزه من معانٍ إنسانية تجسِّد أخلاق المجتمع السعودي.وتجوَّل الدكتور العتيبي في المعرض المصاحب للفعالية، الذي اشتمل على منجزات ومشاركات الجمعية خلال العام المنصرم 2022م.بعدها أقيم حفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم ، ثم عرض مرئي تضمَّن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية ، وآلية العمل الإلكتروني في الجمعية ، ومشاريعها المنفَّذة والمستقبلية، والشراكات المجتمعية، والبرامج التي نفَّذتها الجمعية عن بعد، والندوات التثقيفية، إضافةَ إلى المشاركات الخارجية، وأعمال القسم النسائي 2022، كما قدَّمَ عددٌ من أبناء الجمعية "أوبريت" وطني بعنوان ( دارنا ياعزنا ).بعد ذلك دشَّنَ وكيل إمارة منطقة نجران المكلَّف الخطة الإستراتيجية للجمعية من عام 2023م حتى نهاية عام 2025م.واُخْتُتِمَ الحفلُ بتكريم الجهات الحكومية والأهلية الراعية لأعمال وبرامج الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران.// انتهى //22:13ت م0227