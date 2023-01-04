الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسأطلقت وزارة الإعلام مبادرة " كنوز السعودية "، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، خلال حفل جائزة التميز الإعلامي الختامي الذي أقامته الوزارة - اليوم - برعاية معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في منطقة "بوليفارد رياض سيتي".وتهدف المبادرة، إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري والفكري، وإبراز قصص النجاح للمواطن السعودي على كافة الأصعدة، من خلال العمل مع الشركات المحلية لإنتاج أعمال بأفضل المعايير العالمية في مجال الإنتاج الفني لتكون موجهة لكافة الفئات.وأوضح المدير التنفيذي لمبادرة كنوز عبدالله بن سعد الأحمري، أنّ الإطلاق الرسمي للمبادرة يأتي في إطار اهتمام رؤية السعودية 2030 بتطوير إنتاج المحتوى المرئي المحلي، ليعكس الكنوز التي تزخر بها المملكة من كافة الجوانب، مضيفاً أن المبادرة أنجزت خلال المرحلة السابقة عددًا من مشاريع الأفلام الوثائقية، ومازالت في طور إنتاج وتنفيذ عدد أكبر من المشاريع القادمة، كمشروع "ماذا يأكل السعوديون"، ومشروع "توثيق الحياة الفطرية" اللذين يهدفان لإبراز الثراء الثقافي الذي تمتاز به مناطق المملكة، إضافة إلى توثيق الجهود المبذولة للمحافظة على الحياة الفطرية، والحيوانات المهددة بالانقراض في المملكة، بطابع إبداعي يحقق تداولاً محليًا وعالميًا.يذكر أن مبادرة كنوز قد نشرت خلال الفترة الماضية أكثر من 6 أفلام، وهي (مرحلة صعبة، ونورس العرب، وعلى حدٍّ سواء، وحجة الرسول) وكان آخرها سلسلة "أطلس السعودية" التي هدفت لإبراز جماليات مدن المملكة عبر أفلام قصيرة حققت رواجاً كبيراً في مختلف المنصات.// انتهى //22:59ت م0229