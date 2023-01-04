أبها 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023م واساحتفت إدارة التعليم بمنطقة عسير أمس، بعام القهوة السعودية، الذي تحتفي به المملكة على مدار العام.وتخلل الاحتفاء الذي حضره مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد خضران العمري على عدد من الأنشطة المتنوعة، ما بين ثقافية واجتماعية وفنية .وأوضح تعليم عسير أن الفعالية تهدف إلى إبراز مظاهر الكرم والضيافة والهوية السعودية الأصيلة المرتبطة بالقهوة السعودية وعاداتها الفريدة، وتسليط الضوء على تاريخها، وأدواتها، ومكوناتها، وطرق تحضيرها، وتقديمها، وبيان المكانة العالية لها.// انتهى //23:00ت م0230