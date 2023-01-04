عواصم 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 4 يناير 2023 م واسواصلت الأسهم الأوروبية الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، بدعم بيانات التضخم المنخفضة في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بالإضافة إلى بيانات أفضل من المتوقع لأنشطة الشركات الأوروبية.فقد أنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملاته على ارتفاع بنحو 1.4 في المئة، وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعاً بنسبة 2.3 في المئة، ليقترب كلا المؤشرين من أعلى مستوى لهمها في ثلاثة أسابيع.وارتفعت الأسهم الأوروبية أكثر بكثير من أسهم وول ستريت للجلسة الثانية على التوالي، مما يدل على أن المستثمرين ربما يستعدون للإقبال على الأسهم في القارة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.وسجل مؤشر ستوكس 600 ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المئة في أيام التداول الثلاثة الأولى من العام الجديد، بدعم من تراجع العقود الآجلة للغاز الطبيعي، والآمال في التعافي بعد كوفيد-19 في الصين، على الرغم من ارتفاع الحالات.//انتهى//23:12ت م0231