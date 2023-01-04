الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسحقق الجواد تلال الخالدية لإسطبلات الخالدية، كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للخيل العربية (الفئة الأولى)، ضمن الأمسية الثانية لفعاليات كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للخيل العربية (الفئة الأولى) التي استضافها أمس نادي سباقات الخيل، في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.وسلم الجوائز للفائزين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وتضمن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات، وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الثمانية على النحو التالي: الشوط الأول على مسافة 1200م، فاز به الجواد بيرق الحزام، لمربط الحزام، والشوط الثاني لمسافة 1200م، فازت به الفرس سوارة الذهب، للمالك عبدالرحمن سعد عبدالرحمن بن جلال.والشوط الثالث لمسافة 1600م، فاز به الجواد جمران الخالدية، لإسطبلات الخالدية، ونال الشوط الرابع لمسافة 1600م الفرس تقدير، لمربط السيد، وحقق الجواد عقاب الخالدية، لإسطبلات الخالدية المركز الأول في الشوط الخامس، لمسافة 1200م.وحقق صدارة الشوط السادس لمسافة 2000م، الجواد رسكي فال لإسطبل تميم العبدالكريم، ونال الشوط السابع لمسافة2400 م، الجواد ثاير هميلان لمربط الحزام، وحقق الشوط الثامن لمسافة 1800م الجواد تلال الخالدية لإسطبلات الخالدية.// انتهى //00:31ت م0001