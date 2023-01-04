نيويورك 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 133.40 نقطة، بما يعادل 0.40%, ليغلق عند 33269.77 نقطة ، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 71.78 نقطة أو 0.69%, ليغلق عند 10458.76 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 28.83 نقطة أو 0.75%, ليغلق عند 3852.97 نقطة.‏// انتهى //01:01ت م0002