اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الخميس 1444/6/12 هـ الموافق 2023/01/05 م واس
نيويورك 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 133.40 نقطة، بما يعادل 0.40%, ليغلق عند 33269.77 نقطة ، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 71.78 نقطة أو 0.69%, ليغلق عند 10458.76 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 28.83 نقطة أو 0.75%, ليغلق عند 3852.97 نقطة.
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