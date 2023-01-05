روما 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسألحق انتر ميلان الهزيمة الأولى بضيفه نابولي المتصدر (1- صفر) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.ويدين انتر ميلان بالفضل في فوزه إلى مهاجمه البوسني إدين دجيكو صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (56) ، ليرفع انتر ميلان رصيده إلى 33 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس وثلاث نقاط عن ميلان الثاني، في المقابل مني نابولي بهزيمته الأولى ليتجمد رصيده في الصدارة عند 41 نقطة بفارق 5 نقاط فقط صاحب المركز الثاني.واستفاد ميلان ويوفنتوس من خسارة نابولي، بعد فوزهما على كل من ساليرنيتانا (2- 1) وكريمونيزي (1- صفر) تواليا، وتعزيز موقعهما في المركزين الثاني والثالث تواليا.وأسفرت نتائج بقية مباريات الجولة التي أقيمت مساء أمس، عن فوز سمبدوريا على مضيفه ساسولو (2- 1)، وليتشي على ضيفه لاتسيو بنفس النتيجة، وروما على ضيفه بولونيا (1-صفر) ، وتعادل سبيزيا مع ضيفه أتلانتا (2-2) ، وتورينو مع ضيفه هيلاس فيرونا (1-1)، وفيورنتينا مع ضيفه مونزا، وأودينيزي مع ضيفة إمبولي بنفس النتيجة.// انتهى //03:29ت م0006