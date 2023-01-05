كانبيرا 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسأعلنت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان اليوم أن قوات الدفاع الأسترالية ستحصل بموجب صفقة جديدة قيمتها مليار دولار أسترالي على صواريخ هجومية بحرية جديدة وأنظمة صواريخ بعيدة المدى في محاولة لتعزيز الأمن القومي للبلاد.وأشار وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إلى أن قوات الدفاع يجب أن تكون مجهزة بقدرات عسكرية عالية قائلا "الصواريخ الهجومية البحرية وقاذفات الصواريخ ستمنح قوتنا الدفاعية القدرة على ردع الصراع وحماية مصالحنا".وأوضح وزير الصناعات الحربية الأسترالي بات كونروي بدوره أن الصفقة تتضمن الحصول على 20 من أنظمة الصواريخ الأمريكية (هيمارس) وقاذفات صواريخ من لوكهيد مارتن، بالإضافة إلى نظام رادار لتحديد موقع الأسلحة من شركة CEA الأسترالية وعقدًا مع شركة Kongsberg النرويجية لتوفير صواريخ هجومية بحرية.// انتهى //05:15ت م0009