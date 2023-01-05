سيئول 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية 64106 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 29,363,272، وسط تفشي سلالة جديدة من المتحور أوميكرون وارتفاع الإصابات في فصل الشتاء.وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد أضافت كذلك 66 وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 32 ألفا و421 حالة.// انتهى //06:22ت م0010