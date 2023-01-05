إسلام آباد 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم، تكثيف الأمن الباكستاني عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء على موجة الإرهاب التي تشهدها البلاد.واهتمت بإعلان الولايات المتحدة أنها تدعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، خصوصا ًوأن الشعب الباكستاني يعانى بشدة من الهجمات الإرهابية.وتناقلت إدانة باكستان بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، واعتبرته انتهاك للمقدسات الإسلامية.وتطرقت إلى موقف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي أعرب عن أمله في نجاح مؤتمر "مقاومة المناخ في باكستان" المقرر عقده في التاسع من يناير الجاري في جنيف.وأشارت إلى تصريح المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في أفغانستان ذبيح الله مجاهد، الذي أكد أن بلاده ترغب في علاقات طيبة مع جميع دول الجوار، بما فيها باكستان.وتابعت صحف إسلام آباد في الشأن الدولي تفاؤل السلطات الصينية من نجاحها في السيطرة على انتشار الموجة الجديدة لفيروس كورونا.// انتهى //09:24ت م0018