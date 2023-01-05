الرباط 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالزيارة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، للرباط، لإجراء محادثات معمقة مع المسؤولين المغاربة حول تقوية الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوربي والمغرب.ورصدت صحف الخميس موجة الإدانة العربية والدولية الواسعة لزيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، في انتهاك خطير وتجاهل لمشاعر المسلمين.وأخبرت صحف الرباط عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين في الصومال، وإصابة أكثر من 20 آخرين، إثر هجومين بسيارتين مفخختين أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن تنفيذهما.وتابعت الصحف التوتر المستمر في شبه الجزيرة الكورية، مشيرةً إلى إعلان كوريا الجنوبية أنها تدرس تعليق الإتفاق العسكري، إذا تكرر انتهاك كوريا الشمالية لمجالها الجوي.وأبرزت الصحف تحذيرات السلطات الامريكية من عاصفة ثلجية قوية تضرب شمال الولايات المتحدة وغربها، وتتسبب في أعاصير وعواصف رعدية قوية جنوب البلاد.ونشرت الصحف إدانة الصين لقرار نحو عشر دول فرض قواعد تتعلق بجائحة كوفيد 19 على الوافدين من أراضيها، على خلفية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا.// انتهى //09:55ت م0020