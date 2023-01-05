القاهرة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للحكومة بضرورة تركيز جهود الدولة على تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء من خلال صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها، ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء.ونشرت الصحف إدانة مصر الهجومين الإرهابيين المتزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة محاس بوسط الصومال، مما أسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والمصابين، وتأكيد دعمها للصومال في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب.ورصدت صحف الخميس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وعرجت على دعوة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية من أجل مواجهة الأخطار الشديدة التي تمثلها اعتداءات إسرائيل المستمرة.// انتهى //10:14ت م0022