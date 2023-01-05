القدس المحتلة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينياً خلال مداهمة مناطق مختلفة من الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات طالت أربعة فلسطينيين في القدس خلال اقتحامها لمخيم قلنديا، كما اعتقلت سبعة فلسطينيين في رام الله ونابلس وجنين وطوباس بعد مداهمة عدة منازل فلسطينية ومن بينهم جرحى وأسرى محررون، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية في القدس، وداهمت عدة منازل، وعبثت في محتوياتها.من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزل الأسير المحرر كريم يونس في بلدة عارة داخل فلسطين المحتلة عام 1948 لحظة الإفراج عنه بعد 40 عاماً قضاها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما أنها هددت أهله والفلسطينيين من الاحتفال باستقباله.وقال الأسير المحرر يونس إنه لأول مرة على مدار أربعين عاماً يرى النور ويتنفس الحرية، لافتاً أن الأسرى يعيشون ظروف اعتقال قاسية في ظل ممارسات الاحتلال القاسية، والاعتداءات المتكررة عليهم، مؤكداً أنه قضى 40 عاماً داخل معتقلات الاحتلال وأمله اليوم أن يتم الإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية.// انتهى //10:28ت م0025