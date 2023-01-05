عام / فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة ( جندي ) للكادر النسائي
الخميس 1444/6/12 هـ الموافق 2023/01/05 م واس
الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة ( جندي ) للكادر النسائي.
وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيبدأ يوم السبت الموافق 14 / 6 / 1444هـ وحتى يوم الخميس الموافق 19 6 1444هـ، عبر بوابة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa .
// انتهى //
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