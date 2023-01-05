الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة ( جندي ) للكادر النسائي.وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيبدأ يوم السبت الموافق 14 / 6 / 1444هـ وحتى يوم الخميس الموافق 19 6 1444هـ، عبر بوابة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa .// انتهى //10:48ت م0026