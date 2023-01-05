عرعر 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسناقشت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية مسودة نظام الوساطة العقارية الجديد الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار مؤخراً، بهدف استطلاع وإبداء المرئيات و الملاحظات قبل اعتماد اللائحة بشكل نهائي، وذلك في لقاء مفتوح بمقر الغرفة بعرعر أمس.واستعرض اللقاء مواد وأحكام وشروط وإجراءات الترخيص، ومدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه، وسجل الوسطاء العقاريين، إضافةً إلى ضوابط ممارسة الوساطة والخدمات العقارية، وعقود الوساطة وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.// انتهى //10:52ت م0027