الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسأعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول ومواعيد مباريات الجولات من (19) إلى (23) من الدور الثاني إضافة إلى تعديل عدد من مباريات الدور الأول من مسابقة دوري روشن السعودي وذلك بسبب تعديل موعد الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا.وأكدت اللجنة أنه في حال تأهل نادي الهلال إلى دور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية فإنه سيتم تأجيل مباراة الجولة (16) لتقام يوم السبت الموافق (01/آبريل/2022م) في ذات التوقيت المعتمد لشهر رمضان المبارك، وفي حال تأهل (نادي الهلال أو نادي الشباب) للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا سيتم تقديم الجولة 24 لتاريخ (14/آبريل/2023م) ، والجولة 25 لتاريخ (18/آبريل/2023م) ،علماً بأنه سيتم الإعلان عن باقي مواعيد وأوقات إقامة مباريات الجولات من (24) إلى (30) بعد نهاية دور (8) من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .// انتهى //14:20ت م0075