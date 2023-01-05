الدمام 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واستنطلق غداً، مباريات الجولة 15 من بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة 6 مواجهات على خمس صالات مختلفة.وستلعب أول مواجهات الجولة عند الساعة 4:00 مساءً بلقاء السلام مع الجيل على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وستجري أربع مباريات عند الساعة 6:00 مساءً، إذ يلتقي النجوم مع الثقبة على صالة نادي الروضة بالأحساء، ويستضيف الفتح على صالته بالأحساء نظيره الجزيرة، وعلى صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف يلعب الهداية مع نظيره الفيحاء، ويتواجه العدالة مع الخويلدية على صالة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وعلى نفس الصالة تختتم مباريات الجولة بمواجهة المتصدر "الروضة" ووصيفه "هجر" وذلك عند تمام الساعة 8:00 مساءً.ويتصدر فريق الروضة سلم الترتيب العام للبطولة برصيد 23 نقطة، يتبعه فريق الخويلدية وهجر والفتح في المركز الثاني والثالث والرابع توالياً برصيد 21 نقطة، ويحتل العدالة في المركز الخامس برصيد 19 نقطة، ثم الهداية في المركز السادس برصيد 17 نقطة، والسلام في المركز السابع برصيد 13 نقطة، ويحتل الفيحاء المركز الثامن بـ 12 نقطة، يتبعه الثقبة في المركز التاسع برصيد 11 نقطة، ثم الجزيرة والجيل في المركزين العاشر والحادي عشر برصيد 5 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.// انتهى //14:30ت م0078