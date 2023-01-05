الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسافتتح معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اليوم, التوسعة الجديدة في وكالة الشؤون الأمنية بالإمارة.وتجول معاليه في الوكالة اطلع خلالها على سير العمل ومناقشة سبل التطوير بما يحقق الكفاءة العالية والدقة في الإنجاز.وأكد على توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه في المتابعة المباشرة وتوحيد الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.رافق معاليه خلال الجولة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد صلوي.// انتهى //14:49ت م0082