عمّان 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة محاس بإقليم هيران وسط الصومال، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية تضامن الأردن مع حكومة وشعب الجمهورية الصومالية الفيدرالية، وموقفها الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //14:59ت م0085