المنامة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واساستقبل العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية اليوم، رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني بشر هاني الخصاونة، الذي يزور المنامة حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع المستجدة في المنطقة إلى جانب الأحداث والتطورات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.// انتهى //16:59ت م0116