القاهرة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واستُوّجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، بجائزة التميز العربي الحكومي عن مشروع تعزيز مشاركة القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص بالمملكة.وأقيم حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من الجهات المشاركة بالدول العربية، حيث يأتي هذا الحفل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.واستلم جائزة الوزارة وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد الضحوي، كما يأتي فوز الوزارة بهذه الجائزة نظير الجهود والأهداف التي حققتها في مجال توطين الوظائف بالقطاع الخاص وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.يُذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي هي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، وقد أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية للإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.// انتهى //17:01ت م0117