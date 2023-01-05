الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسأطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الحملة التوعوية لتأكيد أهمية التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية تحت شعار "ما يستمر إلا الصحيح".ونشر البرنامج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة (ما يستمر)، تبعها نشر فيديو توعوي بعنوان (نهاية التستر .. بداية فرصة)، حيث تفاعلت الجهات الحكومية الشريكة للبرنامج مع الحملة بتغريدات تؤكد أهمية التزام المنشآت بقواعد السوق تجنبًا للاشتباه بارتكاب جريمة التستر.وأكد أن امتثال المنشآت بقواعد السوق يسهم في استمرارية أعمالها وتعزيز نموها وزيادة توسع أنشطتها والحد من حالات ارتكاب مخالفات وجرائم نظام مكافحة التستر.وشدد البرنامج على أهمية التزام المنشآت بمعايير السوق 10 للحد من حالات التستر التجاري بشكل مستدام، مؤكدا مشاركة أكثر من 20 جهة حكومية في ضبط مخالفي نظام مكافحة التستر في جميع مناطق المملكة.وتنص معايير امتثال قواعد السوق على وجود سجل تجاري "ساري" للمنشأة ومُحدث بجميع البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، والحرص على تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.كما تتضمن تأكيد تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور"، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقودهم إلكترونياً، والحرص على عدم تشغيل العمالة غير النظامية في المنشأة, بالإضافة إلى ضرورة توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى قيامه بالتصرف على نحو مطلق في المنشأة، وتأكيد الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.كما تنص قواعد السوق المعتمدة على ضرورة قيام المنشآت بالحصول على التمويل لأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق كل العمليات المرتبطة بهذا الشأن، والحرص على الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.// انتهى //17:10ت م0118