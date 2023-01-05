العلا 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسأطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مبادرة "تحرك معنا" في محافظة العلا، بهدف تعزيز ممارسة رياضات المشي والجري وركوب الدراجات بين أفراد المجتمع، لبناء مجتمع صحي مستدام.وستنطلق الفعالية بعد غدٍ السبت, ويسعى من خلالها الاتحاد إلى استقطاب جميع أفراد المجتمع، لاسيما الأشخاص غير الممارسين للأنشطة البدنية، للمشاركة في هذه البرامج الرياضية, وسيتاح للمشاركين، المشي والجري لمسافات تتراوح بين 1 و 5 كلم، وركوب الدراجات لمسافة 12 كلم للكبار (رجال وسيدات)، فيما سيتم إتاحة الفرصة لصغار السن للمشاركة في هذه الفعالية، عبر المشي أو الجري لمسافة 1 كلم، كما سيتم تهيئة الفعالية لتتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الأنشطة الرياضية.ويتيح الاتحاد فرصة التسجيل للمشاركة في فعالية "تحرك معنا" من خلال تطبيق الرياضة للجميع SFA على الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى الاطلاع على جميع المعلومات الأخرى.وتعد المبادرة إحدى مبادرات الاتحاد النوعية الموجهة لجميع المواطنين والمقيمين من جميع الفئات العمرية ومختلف مناطق المملكة، وتمثل جزءاً من سلسلة الأنشطة الرياضية، التي يعتزم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع تنظيمها خلال الفترة المقبلة في عدد من المناط, إذ تأتي امتداداً للأنشطة الرياضية التي يطلقها الاتحاد بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، الأمر الذي يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف الاتحاد، والمتمثلة في بناء مجتمع صحي رياضي.وتُعد الفعالية فريدة من نوعها لكونها تتخذ أحد أهم المواقع التراثية في المملكة موقعاً لها، إذ تعد العلا من أهم مواقع التراث الثقافي والحضاري عبر التاريخ، كما أصبحت إحدى الوجهات السياحية الجديدة التي سلطت عليها الضوء خلال السنوات الأخيرة، لما تحتويه من طبيعة جبلية ساحرة، وطقس مثالي خاصة في فصل الشتاء، إذ تسعى المملكة من خلال الاهتمام بمحافظة العلا، إلى جعلها أهم وجهة سياحية في العالم، من خلال استقطاب أكثر من مليون سائح.// انتهى //17:31ت م0121