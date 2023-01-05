الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واستصدرت المنقية " صفر الجزيرة " للكويتي بدر حمدان المطيري شوط شلفا ولي العهد لون الصفر ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم الأربعاء ، نتائج الفائزين بالشوط, إذ جاء بالمركز الثاني المواطن مشعل عائض المطيري بالمنقية " مغربلات " ، ونال المواطن محمد حسن الشهراني المركز الثالث بالمنقية " ملكات الشلف " ، وحل بالمركز الرابع المواطن سلطان محمد السبيعي بالمنقية "الناهيات "، ونال المركز الخامس المواطن عبيد شامان المطيري .// انتهى //17:42ت م0122