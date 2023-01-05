الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسأكد سفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعكس ماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها.وأشاد خلال زيارته اليوم لمقر المهرجان في الصياهد بما شاهده من تنظيم رائع، مثمناً في هذا الصدد جهود القائمين على المهرجان وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة نادي الإبل "المنظم "المشرف العام على المهرجان الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، الذي يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لهذا الموروث الثقافي، والمحافظة عليه، ويعكس أصالتها.وتجول السفير في الأجنحة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، ووقف على معرض متحف الأسلحة والفعاليات المصاحبة، وشاهد عروض لجنة التحكيم النهائي.// انتهى //17:42ت م0123