الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسحققت المطية "سيره " للقطري جابر سالم المري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية،في فئة (حقايق بكار - قعدان ) بزمن 6:202:664 دقيقة خلال الشوط السابع عشر في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي:عبدالله راشد الجابر المري ، حفيظ سعيد المري ، سعيد سالم المري ، نايف صالح اليامي، عبدالرحمن سلمان المغيري ، سالم جابر المري ، مبارك باني الدوسري ، فريني راشد الهاجري ، طالب خالد المري ، جابر سالم المري، عبدالله محمد المري ، حمد محمد القرح ، راشد محسن النديله ، عبدالله صالح العامري ، عبدالله علي راشد المري.// انتهى //17:43ت م0124