بريدة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسشاركت وحدة التوعية الفكرية بإدارة تعليم القصيم في فعاليات "معرض القصيم للكتاب" في نسخته الرابعة، الذي يقام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة حتى 8 يناير الحالي .وأوضح مشرف وحدة التوعية الفكرية موسى الحربي ، أن مشاركة الوحدة في المعرض، تتمثل في تقديم رؤية مجتمع تعليمي يتسم بالولاء وحب الوطن قائم على قيم التسامح والاعتدال والوسطية والوقاية من الفكر المتطرف ومعالجة آثاره، إضافة إلى نشر ثقافة الاعتدال وقيم التسامح وتشجيع المبادرات العلمية في القضايا الفكرية وتعزيز الانتماء الوطني واللحمة الوطنية، ورصد المخالفات الفكرية والأفكار والسلوك المتطرف والظواهر السلبية في إدارة التعليم.// انتهى //17:44ت م0125