عرعر 12 جمادى الآخرة,1444 هـ الموافق 05 يناير,2023 م واساستعرضت اللجنة التنفيذية بأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم برنامج التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بحضور أمين المنطقة المهندس شمام الشمري.وناقش الاجتماع التحديات التي تحتاج إلى معالجة من قبل الجهات الحكومية والشركات الخدمية بالمنطقة، كما وجه أمين المنطقة بسرعة معالجة البلاغات والتأكد من معالجة جميع مظاهر التشوه البصري حسب الخطة الموضوعة مسبقًا والرفع الدوري بنسب الإنجاز .يذكر أن أمانة المنطقة استقبلت أكثر من 10 آلاف بلاغ للتشوه البصري خلال عام 2022م ومعالجة 94.5% من إجمالي البلاغات.// انتهى //17:44ت م0126