الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسأصدرت اللجنة الإعلامية لمهرجان الملك عبدالعزبز للإبل بنسخته السابعة النسخة الإنجليزية من صحيفة "مصيحة" التي تُعرّف زوار المهرجان من السياح والأجانب على أبرز أحداثه وفعالياته الذي يقام تحت شعار "همة طويق" وانطلق في الأول من ديسمبر الماضي .وتضمّن العدد مجموعة من التبويبات التي تنوعت في مجال الثقافة والتراث والتعريف بأنواع وسلالات الإبل ومكامن جمالها، والمسابقات التي يشهدها المهرجان.كما أفرد العدد صفحة خاصة حول منطقة الصياهد وتاريخها، والدعم الحكومي الكبير لهذا الموروث، ومعرض السيارات الكلاسيكية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الصور التي ترمز إلى مختلف تفاصيل المهرجان، والنشاطات والفعاليات التي يتضمنها.// انتهى //17:45ت م0128