الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واستصدرت المنقية " نحارات " للمواطن أحمد المطيري شوط فئة سيف الملك لون الصفر ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم نتائج الفائزين بالشوط, إذ جاء بالمركز الثاني المواطن عبدالله فهد الشريع بالمنقية " صفر الطنايا " ، ونال الكويتي فلاح الهاجري المركز الثالث بالمنقية " زعامات الصفر " ، وحل بالمركز الرابع المواطن ضيف الله المطيري بالمنقية "غصابات الصفر "، ونال المركز الخامس المواطن محمد الحارثي ، وحصد المركز السادس المواطن سلطان محمد السبيعي بالمنقية " الناهيات"، وجاء بالمركز السابع المواطن لافي بن سعد الشيباني بالمنقية " الطافحات "، وحقق المركز الثامن المواطن ضيف الله المطيري بالمنقية " غصابات الصفر " ، وفاز بالمركز التاسع المواطن غازي بن صلاح العتيبي بالمنقية " زبنات المبادي" وجاء في المركز العاشر المواطن علي إبراهيم النفجان بالمنقية " جهامات".// انتهى //17:45ت م0129