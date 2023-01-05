القاهرة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسالتقى رئيس البرلمان العربي عادل العسومي مع رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر المجلس بالقاهرة.وبحث الجانبان بحسب بيان للبرلمان اليوم سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمان والمجلس لخدمة القضايا العربية في جميع المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.من جانبه ثمن رئيس مجلس النواب المصري الدور الفاعل الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية، مؤكداً حرص البرلمان على دعم مسيرة العمل العربي المشترك على كل المستويات وخاصة على المستوى البرلماني.// انتهى //19:58ت م0151