الخرج 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه في مقر المحافظة اليوم, قائد أمن الطرق بالخرج العقيد وليد الدرع، يرافقه رئيس مركز دوريات أمن طريق الخرج النقيب عمر الحربي.واطلع سموه على الأعمال والمهام الميدانية للقوات الخاصة لأمن الطرق ضمن المنظومة الأمنية بالمحافظة, منوهاً بدور القوات الخاصة لأمن الطرق بالمحافظة, حاثاً على تكثيف الجهود لتحقيق الأمن الشامل, وأهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية بما يخدم رفع مستوى التوعية في مجال السلامة المرورية والأمنية على الطرق.// انتهى //20:07ت م0152